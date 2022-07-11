Otomobile ok gibi saplandı! 3'ü ağır 5 yaralı 0:00 / 0:00

AA

D-100 karayolu Edirne istikameti Eyüpsultan mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da D-100 karayolu Edirne istikametinde seyreden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 DS 5682 plakalı motosiklet, sağ şeritte arıza nedeniyle park halinde bulunan 42 AHC 116 plakalı otomobile arkadan çarptı.

OK GİBİ SAPLANDI!

Çarpma sonucu motosiklet otomobile ok gibi saplandı. Feci kazada motosiklet sürücüsü ile otomobildeki 2 çocuk ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.