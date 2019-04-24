Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri nargile tütünü kaçakçılığı yapan çeteye 11 ilde operasyon düzenledi.



FABRİKA SAHİPLERİ VE OKUL YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI



Yapılan operasyonda, 2 tütün fabrikası sahibi, 1 özel okul yöneticisi ve ‘Binbir Surat Öznur’ olarak tanınan Öznur O.’nun da aralarında bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.



TONLARCA KAÇAK TÜTÜNE EL KONULDU



Operasyonlarda tonlarca kaçak ve sahte nargile tütünlerine el konuldu.



27 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI



Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 60 çete üyesinden 27’si tutuklandı. 26’sı hakkında adli kontrol verildi, 4’üne ev hapsi verilirken 3 zanlı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.