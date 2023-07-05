İstanbul'da nargile yasağı ile ilgili resmi açıklama geldi. Bir süredir geleceği iddia edilen durumla ilgili olarak İstanbul Valisi Davut Gül, bir son dakika açıklaması yaptı ve nargilenin il genelinde bazı yerlerde yasaklandığını duyurdu. İşte, konuyla ilgili detaykar...