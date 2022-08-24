KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ ve Yalova’da kuvvetli (21-50 kg/m2); Edirne’nin güneyi (Meriç, Enez, Keşan ve İpsala) ile Tekirdağ’ın batısında (Malkara ve Şarköy) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.