İstanbul'da okul servis ücretlerine zam mı geldi? Kilometre başına aylık ve yıllık servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
İstanbul servis ücretleri zammı gündemdeki yerini aldı. 2023 İstanbul servis ücretleri en kısa mesafe olan 0-1 km aylık 792 lira olarak belirlenirken, en uzun mesafe olan 23-25 km ise aylık 1901 TL olarak belirlenmişti. 8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek olan UKOME toplantısının ardından okul servis ücretleri zammının açıklanması bekleniyor. İşte 2023 İstanbul okul servis ücretleri...
İstanbul okul servis ücretleri zammı son dakika gelişmeleri için gözler UKOME'ye çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME), 8 Ağustos Salı günü zam gündemiyle olağanüstü toplanıyor. Toplantıda taksi indi bindi parası, okul servis ücretleri ve toplu taşıma zamlarının ele alınması bekleniyor. Kilometre başına aylık ve yıllık okul servis ücretleri son olarak 6 Şubat'ta belirlenmişti. UKOME'nin 'İstanbul'da okul servis ücretlerine zam mı geldi, ne kadar ve kaç TL oldu?' sorusuna yanıt vermesi bekleniyor. İşte 2023 İstanbul okul servis ücretleri zammında son durum...
UKOME OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR!
UKOME bu sabah olağanüstü toplanıyor. Tek gündem zam. Geçtiğimiz haftaki UKOME toplantısında uzlaşı sağlanamadığı için zam kararı çıkmamıştı.
Bu sabah 11.00’de UKOME tekrar toplanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 57 zam önermiş, İstanbul Taksiciler Odası yüzde 100 zam istemiş, UKOME’deki bakanlık temsilcileri ise yüzde 40 demişti ve uzlaşı çıkmamıştı.
Esra Toptaş'ın aktardığı bilgiye göre bugünkü UKOME toplantısı öncesi UKOME’deki bakanlık temsilcileriyle İBB arasında yüzde 51.5 oranında uzlaşma sağlandı. Fakat taksiciler bu oranı kabul etmiyor. Son sözü saat 11.00’de UKOME verecek.
İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı 8 Ağustos Salı günü saat 13.00'te Bakırköy 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek. İstanbul okul servis ücretlerinin UKOME toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.
2023 GÜNCEL İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ
0-1 km Aylık Ücret 792,00 – Yıllık Ücret 3.485,00
1-3 km Aylık Ücret 870,00 – Yıllık Ücret 3.828,00
3-5 km Aylık Ücret 940,00 – Yıllık Ücret 4.136,00
5-7 km Aylık Ücret 980,00 – Yıllık Ücret 4.312,00
7-9 km Aylık Ücret 1.033,00 – Yıllık Ücret 4.545,00
9-11 km Aylık Ücret 1.196,00 – Yıllık Ücret 5.262,00
11-13 km Aylık Ücret 1.377,00 – Yıllık Ücret 6.059,00
13-15 km Aylık Ücret 1.447,00 – Yıllık Ücret 6.367,00
15-17 km Aylık Ücret 1.561,00 – Yıllık Ücret 6.868,00
17-19 km Aylık Ücret 1.651,00 – Yıllık Ücret 7.264,00
19-21 km Aylık Ücret 1.757,00 – Yıllık Ücret 7.731,00
21-23 km Aylık Ücret 1.830,00 – Yıllık Ücret 8.052,00
23-25 km Aylık Ücret 1.901,00 – Yıllık Ücret 8.364,00