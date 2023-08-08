OKUL SERVİS ÜCRETİ 2023 | İstanbul'da okul servis ücretlerine zam mı geldi? Kilometre başına aylık ve yıllık servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

OKUL SERVİS ÜCRETİ 2023 | İstanbul'da okul servis ücretlerine zam mı geldi? Kilometre başına aylık ve yıllık servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

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İstanbul okul servis ücretleri zammı son dakika gelişmeleri için gözler UKOME'ye çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME), 8 Ağustos Salı günü zam gündemiyle olağanüstü toplanıyor. Toplantıda taksi indi bindi parası, okul servis ücretleri ve toplu taşıma zamlarının ele alınması bekleniyor. Kilometre başına aylık ve yıllık okul servis ücretleri son olarak 6 Şubat'ta belirlenmişti. UKOME'nin 'İstanbul'da okul servis ücretlerine zam mı geldi, ne kadar ve kaç TL oldu?' sorusuna yanıt vermesi bekleniyor. İşte 2023 İstanbul okul servis ücretleri zammında son durum...