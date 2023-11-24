Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi?
Soğuk havalar yurt genelinde etkisini göstermeyi sürdürüyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. Okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak edilen illerden biri de İstanbul oldu. İşte "27 Kasım Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ile İstanbul'da okulların durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "27 Kasım Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, 27 Kasım Pazartesi İstanbul'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...
İSTANBUL'DA SICAKLIK 9 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.