3 kişinin öldüğü çatışmada yer almışlar

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa’da faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Evlerde yapılan baskınlarda çeşitli malzemelerle birlikte 1 adet silah, 1 adet çelik yelek ele geçirildi.

3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇATIŞMADA YER ALMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili detaylarda ortaya çıktı. Gözaltına alınan suç örgütünün 3 Mart günü Arnavutköy’de iki grup arasında çıkar amaçlı çıkan çatışmada yer aldıkları ortaya çıktı. Dolmuş kahyalığı yüzünden çıkan çatışmada Şahin Yıldız, Fırat Yıldız ve Hasan Yıldız hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili daha önce 12 kişi tutuklanmıştı.