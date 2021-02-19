İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan, Şişli, Beyoğlu ve Sultangazi'de faaliyet gösteren, gasp, yağma, tehdit ve yaralama gibi birçok olaya karıştıkları iddia edilen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kent genelinde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 2 av tüfeği, 532 mermi ve bir miktar uyuşturucu ile çok sayıda çek, senet, tapu ve para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.