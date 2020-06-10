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İstanbul'da ormanlık alanda korkunç cinayet

Gece saatlerinde İstanbul Pendik'te ormanlık bir alanda kan donduran bir cinayet işlendi. İddiaya göre sabah saatlerinde tartışan iki akrabadan birisi aracıyla seyir halindeyken diğeri başka bir otomobille gelerek kurşun yağdırdı

İstanbul
DHA

Olay gece saatlerinde İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Göçbeyli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde aralarında tartışma çıkan iki akrabanın kavgası gece saatlerinde cinayetle son buldu.

Geçimini çiftçilikle sağladığı öğrenilen H.B. ile bir akrabası arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Gece saatlerinde ise aracıyla seyir halinde olan H.B.’ye başka bir araçtan kurşun yağdı.

Kurşunların hedefi olan talihsiz adam olay yerinde yaşamını yitirirken katil zanlısı kaçtı.

POLİS DELİLLERİ TOPLADI

Olayın Jandarma ve polis ekiplerine ihbar edilmesi üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Çevre güvenliğini alan ekipler kurşunların hedefi olan ve birden çok kurşunun isabet ettiği otomobil ile çevresinde ki tüm delilleri büyük bir titizlikle topladı.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olayın meydana geldiği noktada uzun süre inceleme yaptığı ve büyük bir hassasiyetle çalıştığı gözlemlenirken seyir halindeki otomobile kurşun yağdırarak akrabasını infaz eden zanlının kimliğinin belirlenmesi için ekipler, aile üyelerinin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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