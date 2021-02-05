AA

İstanbul Valiliğinin "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında, kalacak yerleri olmadığı için Merve Yılmaz ve Hüseyin Çetin otele yerleştirildi. Yılmaz ve Çetin, otelde kaldıkları süre zarfında evlilik kararı aldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın oteli ziyareti sırasında, evlilik kararının iletilmesi üzerine valilik tarafından nikah işlemleri başlatıldı.

Bağcılar'da 2+1 ev tutulan ve 1 yıllık kirası Bağcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanan çifte, ihtiyaçları olan ev eşyaları temin edildi ve bütün resmi işlemleri tamamlandı.

Bağcılar Halk Sarayı'nda düzenlenen nikah törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tülay Kaynarca, Serap Yaşar, İffet Polat ve Mihrimah Belma Satır ile MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem şahit olarak katıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, tebrik ettikten ve mutluluk diledikten sonra şahitlerin huzurunda çiftin nikahını kıydı.

Çağırıcı, nikah defterine imza attıkları kalemi, damat Hüseyin Çetin'e hediye etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır da evlilik cüzdanını gelin Merve Yılmaz'a verdi.

Nikahın ardından çift ile hatıra fotoğrafı çekildi.

"ÖRNEK BİR AİLE OLUŞTURACAĞINIZA İNANIYORUZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çiftin bugün Allah'ın takdiriyle güzel bir yolculuğa başladığını söyledi.

Mevlana'nın evliliği "Hazreti Peygamber'in yolu" olarak tarif ettiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Onun için çıktığınız yol sadece Merve Hanım ile Hüseyin Bey'in bir araya geldiği bir yol değil. Hem birbirinizin gönlünü hem Allah'ın gönlünü yapıyorsunuz. Onun için hep sizle beraber, kucaklayıcıyla, muhafazasıyla ve kuşatıcılığıyla beraber. Örnek bir aile oluşturacağınıza inanıyoruz, örnek bir Türk ailesi, örnek bir Müslüman aile, geleneğimize, göreneğimize, ananemize bağlı örnek bir aile ve inanıyorum ki evliliğiniz sizden sonraki çiftlere de örnek olacak. Diyecekler ki Merve Hanım ile Hüseyin Bey'in evlilikleri gibi evliliklerinizi yapın. Bizim böyle bir sorumluluğumuz da var."

İçişleri Bakanı Soylu, ailenin bir taraftan milleti güçlendirdiğini diğer taraftan da hem dinin emri hem dinin arzusu hem de Anadolu'yu ve ülkeyi ayakta tutan en güçlü kurum olduğunu kaydetti.

İki güzel gönlü bir araya getirdiği için İstanbul Valiliğine teşekkür eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyüklere birbirlerini nasıl buldukları sorulur. Ben çok meraklıyım sorarım, derler ki 'Nasip.' Aslında o nasibin altında büyük bir külliyat var. Orada Allah'ın emri var, Allah'ın buluşturması var, Allah'ın takdiri var. İki insan başka yerlerde doğuyorlar ve bir yerde evleniyorlar. Zürriyet, nesil devam ediyor. Onun için burada da iki güzel insan bir araya gelmişler, Sayın Valimiz, Kaymakamımız, Belediye Başkanımız her biri güzel bir ev sahipliği yaptılar, bir aile kuruluyor. Bizim inancımızda bir insan, bir alemdir. Bir aile, iki insan ve ondan eşit edecek insanlar. Onlar birçok alem yapar, bundan daha güzel, daha güçlü bir adım yok. Duamız onlarla birlikte. Onların huzurlu ve mutlu olması için. Tüm evlenecek çiftler, tüm bir arada olacak çiftler için. Onların huzuru için, onların güzel geçimini temin edebilmeleri için. Aile hayatını en güzel şekilde devam ettirebilmeleri için tebrik ediyoruz."

"1720 KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

Kentte 1720 kişiye ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Yerlikaya, vatandaşlara, devletin merhametini, hizmetin ne olduğunu göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Bütün ilçelerde 64 otel ve çok az da olsa sosyal tesiste kalacak yeri olmayanları misafir ettiklerini dile getiren Yerlikaya, Kovid-19 salgını döneminde, soğuk kış günlerinde insanların dışarıda kalmasına gönüllerinin razı olmadığını her fırsatta söylediklerini ifade etti.

Yerlikaya, sevenleri kavuşturmanın ve evlendirme fırsatı verdiği için Allah'a şükrettiğini belirterek, "Haftaya cuma yine bir düğünümüz olduğunu buradan tekrar ifade ediyoruz. Dileğimiz bütün kardeşlerimiz yuvalarında mesut, huzurlu olsun... Kimse hiçbir şekilde sokakta yaşıyor durumunda kalmasın ama eğer böyle bir durum varsa bilin ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milleti, sizin yanınızda. Bunu göstermek, bunu en güzel şekilde gerçekleştirmek fırsatı Valiliğimizin koordinasyonunda, bütün kaymakamlarımız, arkadaşlarımızla beraber bize nasip oldu. Biz de şükrediyoruz. Tekrar mutluluklar, huzurlar diliyoruz, tebessümünüz hiçbir zaman yüzünüzden eksik olmasın." diye konuştu.

Evsizlere ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini kaydeden Yerlikaya, yuvaların huzur ve mutlulukla dolmasını, sokaklara kimsenin düşmemesini, Allah'ın devlete zeval vermemesini diledi.

"ŞU ANDA MUTLULUKTAN AĞZIM KULAKLARIMDA"

Damat Hüseyin Çetin, çok mutlu olduğunu ve eşinin zor günlerinde yanında olduğunu söyledi.

Evlenmek istediklerini Vali Ali Yerlikaya'ya ilettiklerini anlatan Çetin, "Sayın Valimiz, bize bu konuda yardımcı oldu. Artık benim de bir ağabeyim var. Gerçek bir ağabeyim var. Kaymakamımız olsun, herkesten Allah razı olsun. Biz buraya kadar geleceğini zannetmiyorduk. Şu anda mutluluktan ağzım kulaklarımda. Biz mutluyuz." dedi.

Gelin Merve Yılmaz ise beraber yurtta tanıştıklarını ve daha sonra konuşmaya başladıklarını söyledi. Daha sonra evlenme kararını aldıklarını anlatan Yılmaz, mutlu olduklarını belirtti.