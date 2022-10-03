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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da otizmli çocuğun feci sonu!
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İstanbul'daki yangında otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul'da, 5 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı çatı katında çıkan kısa sürede büyüdü. Alevlerin yan binaya da sıçradığı yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin dairede yaptığı incelemelerde otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul'da otizmli çocuğun feci sonu!
İstanbul'da otizmli çocuğun feci sonu!
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DHA

İstanbul'da, binanın çatı katında çıkan yangında, yabancı uyruklu otizmli Abdullah Kurdi (13) hayatını kaybetti.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi Yukarıpazar Sokak'taki 2 katlı binada çıktı. İddiaya göre yabancı uyruklu 5 kişilik bir ailenin yaşadığı çatı katının mutfak kısmında nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

ALEVLER YAN BİNAYA SIÇRADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi esnasında yangın yan tarafta bulunan başka bir binaya da sıçradı. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışma sonrasında yangın tamamen söndürüldü.

ÇOCUĞUN CANSIB BEDENİNE ULAŞILDI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemelerde içeride otizmli Abdullah Kurdi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmanın ardından Abdullah Kurdi'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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