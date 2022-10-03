İstanbul'da otizmli çocuğun feci sonu!

Yangın, saat 15.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi Yukarıpazar Sokak'taki 2 katlı binada çıktı. İddiaya göre yabancı uyruklu 5 kişilik bir ailenin yaşadığı çatı katının mutfak kısmında nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

ALEVLER YAN BİNAYA SIÇRADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi esnasında yangın yan tarafta bulunan başka bir binaya da sıçradı. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışma sonrasında yangın tamamen söndürüldü.