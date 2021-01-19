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İstanbul'da oto galeriye giren hırsızlar 10 milyonu alarak kayıplara karıştı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esenyurt'taki oto galeriye giren dört hırsız, kasa ve 2 adet lüks otomobili çalarak ortalıktan kayboldu...

İstanbul'da oto galeriye giren hırsızlar 10 milyonu alarak kayıplara karıştı

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Esenyurt’ta oto galeriye hırsızlık amacıyla giren dört hırsız, galerinin polis alarmını şifreyi girerek devre dışı bıraktı. Daha sonrasında ellerindeki tornavidayla kapıları açtıktan sonra, galeride içinde 5 milyon lira olan kasayı aldı.

İKİ ADET LÜKS ARACI ALARAK KAYIPLARA KARIŞTILAR

Kasayla birlikte galerideki lüks otomobillerden ikisinin de yedek anahtarlarını aldıktan sonra, değeri 5 milyon lira olan iki adet lüks araç ile kayıplara karıştı. Oto galerici toplamda 10 Milyon TL zarara uğrarken şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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