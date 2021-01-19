Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Esenyurt’ta oto galeriye hırsızlık amacıyla giren dört hırsız, galerinin polis alarmını şifreyi girerek devre dışı bıraktı. Daha sonrasında ellerindeki tornavidayla kapıları açtıktan sonra, galeride içinde 5 milyon lira olan kasayı aldı.

İKİ ADET LÜKS ARACI ALARAK KAYIPLARA KARIŞTILAR

Kasayla birlikte galerideki lüks otomobillerden ikisinin de yedek anahtarlarını aldıktan sonra, değeri 5 milyon lira olan iki adet lüks araç ile kayıplara karıştı. Oto galerici toplamda 10 Milyon TL zarara uğrarken şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.