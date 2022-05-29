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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yola geçerek İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, İETT otobüs şoförü ile 3 yolcu yaralandı

İstanbul'da otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
İstanbul'da otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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DHA

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alibeyköy yönünde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Samet Şahan yönetimindeki 06 DY 7323 plakalı otomobil, karşı yola geçerek Küçükköy yönüne giden İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü Samet Şahan ağır şekilde, İETT otobüs şoförü Şenol Şirin ve otobüsteki yolculardan ise 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

DHA'nın haberine göre; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Samet Şahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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