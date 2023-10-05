İstanbul'da petshopta çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Maltepe'deki bir petshopta çıkan yangında farklı türlerdeki çok sayıda hayvan öldü
Altayçeşme Mahallesi Adalı Sokak'ta bulunan petshopta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Petshoptaki kafesleri dışarıya çıkaran itfaiye görevlileri dumanı tahliye etti.
ÇOK SAYIDA HAYVAN ÖLDÜ
Petshopta farklı türlerdeki çok sayıda kuş ve balığın öldüğü görüldü.
Mahalle sakinleri hayvanların kurtarılamamasından dolayı üzüntülerini dile getirdi.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.