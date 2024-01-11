İstanbul'da polis "huzur uygulaması" yaptı

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Taksim'deki denetim noktasında durdurulan araçlar polis ekiplerince arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Helikopter destekli uygulamaya narkotik dedektör köpeği de katıldı.

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