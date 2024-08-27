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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da polis kovalamacası kazayla bitti: 5 yaralı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da polis kovalamacası kazayla bitti: 5 yaralı

        İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonet, kovalamaca sırasında Küçükçekmece ilçesi D-100 Karayolu'nda iki araca çarptı. Kazada kamyonetteki 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 06:52 Güncelleme: 27.08.2024 - 06:55
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        Polis kovalamacası kazayla bitti: 5 yaralı
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        Gaziosmanpaşa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü durmayarak kaçtı. Polis ekiplerinin uzun süre takip ettiği kamyonet sürücüsü, Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda kaza yaptı. Kamyonette bulunan 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, saat 03.30 sıralarında Küçükçekmece, D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yunus timleri Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki kamyonetten şüphelenerek, sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İçinde 5 kişinin olduğu kamyonet durmayarak polis ekiplerinden kaçtı.

        POLİSTEN KAÇARKEN D-100 KARAYOLU'NDA KAZA YAPTI

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        Bir süre polisin kovaladığı kamyonet D-100 Karayolu'na çıkarak Edirne istikametine kaçmaya devam etti. Uzun süre kaçan kamyoneti takip eden polis ekiplerine bölge trafik ekipleri de katıldı. Uyarılara rağmen durmayan kamyonet, Küçükçekmece mevkisine geldiği esnada aynı yönde ilerleyen bir otomobil ile minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araçta sıkışırken, diğer 4 kişide yaralandı.

        KAMYONETTEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        İkinci bir kaza yaşanmaması için polis gelen araçları yan yola yönlendirdi. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Karayolundaki trafik çalışmaların tamamlanmasından sonra tekrar normal seyrine döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #küçükçekmece
        #gaziosmanpaşa
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