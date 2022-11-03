İstanbul'da polisi şoke eden operasyon! 0:00 / 0:00

DHA

Gaziosmanpaşa'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda lav silahı, kalaşnikof marka uzun namlulu silahlar, suikast silahı ve el bombaları ele geçirildi. DHA'nın haberine göre, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde silah ve mühimmat bilgisine ulaştı.

Ekipler bu bilgi üzerine, 27 Ekim Perşembe günü saat 00.10 sıralarında ilçede bulunan bir sitedeki daireye baskın yaptı.

Baskında atışa hazır dolu vaziyette lav silahı, Uzi olarak bilinen suikast silahı, kalaşnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca, 3 el bombası ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.