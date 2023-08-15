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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da PYD/YPG operasyonu! Gözaltılar var

        İstanbul'da PYD/YPG operasyonu: 7 gözaltı

        İstanbul'da terör örgütü PYD/YPG'ye düzenlenen operasyonda 7 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 09:50
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        İstanbul'da PYD/YPG operasyonu! Gözaltılar var
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        İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyette bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Aramalarda şüphelilerin terör örgütünün dijital materyalleriyle örgütsel dokümanlarında fotoğrafları olduğu tespit edildi.

        Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan teröristlerin ifadelerinden yola çıkılarak tespit edilen adreslere operasyon yapıldı.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

        #haberler
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