İstanbul'da ramazanın ilk günü sessizlik hakim

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, ramazanın da etkisiyle İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul ramazan ayına sakin girdi.

Avrupa Yakası'ndaki Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu ile Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar ve Kadıköy'deki cadde, meydan ve sahillerin boş olduğu gözlendi.

Kentin işlek caddelerinden Bağdat Caddesi ve Cadde Bostan'da da sessizlik hakim.

Polis ekipleri, kentin birçok noktasında önlem alarak, uygulama noktaları oluşturdu. Kısıtlama kapsamı dışında kalan vatandaşlardan kurum kimlik kartı veya çalışma belgesi isteniyor.

Kentin işlek yollarından D-100 ve TEM'de trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde az olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığınca alınan karar gereği, 09.00-14.00 saatleri arası hizmet verecek bakkal ve marketlerde az sayıda vatandaş maskeleriyle alışveriş yaptı, bazıları ise saat 09.00'dan önce gelerek marketlerin önünde sıra oluşturdu.

Üsküdar'da zabıta ekipleri, market ve fırın önlerinde sosyal mesafeye dikkat etmeleri için vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Silivri'de de cadde ve sokakların sakin olduğu, bazı vatandaşların ihtiyaçlarını almak için yakın marketlere gittiği görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine göre, vatandaşlar saat 14.00'e kadar evlerine en yakın bakkal, market ve fırınlara giderek alışveriş yapabilecek, hafta sonu ise bu işletmeler kapalı olacak.



,Mehmet Kara,İbrahim Halil Aktürk,Ayşe Nur Akçelik,Alparslan Ermiş