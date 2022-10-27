İstanbul'da rezidansta çalışan vale ölü bulundu 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, rezidansta çalışan vale, mesai arkadaşları tarafından dinlenme odasında ölü bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan lüks rezidansta meydana geldi. İş yerine sabah gelen çalışanlar, vale olarak çalışan Volkan Üzüm'ü dinlenme odasında hareketsiz olarak buldu.

Akşam eve gitmeyip iş yerinde kaldığı düşünülen Üzüm'ü gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Volkan Üzüm'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Üzüm'ün ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacağı belirtilirken, hayatını kaybeden şahsın ailevi sorunları olduğu ve gece alkol alıp yattığı iddia edildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.