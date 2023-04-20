İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

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AA

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kentte öğle saatlerinde aralıklı olarak başlayan sağanak bazı ilçelerde etkisini artırdı.

AA'da yer alan habere göre Avrupa Yakası'nda, Sarıyer'de etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle Darüşşafaka Caddesi ile Tarabya Mahallesi'nde 2 evi su bastı.

Avcılar, Esenyurt, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda da sağanak etkili oldu.

Yağış nedeniyle D-100 karayolu Halıcıoğlu mevkisi Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda, Beykoz'da etkili olan gök gürültülü sağanak yollarda su birikintilerine neden oldu. Yağış nedeniyle ana caddelerde de araç yoğunluğu oluştu.

Bazı vatandaşlar, sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

Sağanak, Çekmeköy'de de etkisini sürdürüyor.