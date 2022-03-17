İstanbul'da sahte alkol operasyonu 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte alkol sürmeye çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın zehir tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında jandarmanın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheli şahsın yüklü miktarda sahte alkol imal ederek piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kimlik bilgileri ve faaliyet gösterdikleri adres belirlendi.

2 KİŞİ SUCÜSTÜ YAKALANDI

Sahte alkolün depoladıkları alandan panelvan minibüslere yüklenerek dağıtım yapılacağının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Sahte alkolleri taşıyan iki panelvan minibüsü takibe alan jandarma ekipleri, söz konusu araçları Sultangazi'nin Habipler Mahallesi'nde seyir halindeyken durdurdu.

İki şüpheli şahıs gözaltına alınırken, minibüslerde 100 cl'lik şişeler içerisinde bin 500 litre sahte rakı, 5'er litrelik bidonlarda bin 500 litre etil alkol olmak üzere toplam 3 bin litre sahte içki ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli makamlara sevk edildi.