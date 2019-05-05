İstanbul sahur vakti saat kaçta? sorusu, bu gece imsak saatinde uyanarak ilk oruca niyet edecek İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da Ramazan'ın ilk günü vatandaşlar, 16 saat 3 dakika oruç tutacak. 6 Mayıs Ramazan imsakiyesine göre, İstanbul sahur saati haberimizde.

İSTANBUL SAHUR VAKTİ - 6 MAYIS

İstanbul'da Ramazan ayının ilk günü yani 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece (bu gece) saat 04.09'da sahur yapılacak. İstanbullular 2019 Ramazan ayının ilk iftarını saat 20.12'de okunacak akşam ezanıyla birlikte yapacak.