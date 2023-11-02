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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da şaşkınlığa yol açan görüntü!

        Avcılar'da refüjde otlayan atlar şaşkınlık yarattı

        İstanbul Avcılar'da şaşkınlığa neden olan bir görüntü kaydedildi. İlçede nereden geldikleri bilinmeyen iki at, refüjde bir süre otlayıp ilerledi. Koşmaya başlayan atlar sürücülerde paniğe neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:26
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        İstanbul'da şaşkınlığa yol açan görüntü!
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        Avcılar'da günün her saati trafik yoğunluğu yaşanan Firuzköy Bulvarı'nda otlayan ve koşturan atlar, görenleri şaşkına çevirdi.

        DHA'nın haberine göre Avcılar ile Esenyurt'u birbirine bağlayan ve günün her saatinde yoğun olan Firuzköy Bulvarı'nda nasıl geldikleri bilinmeyen iki at, refüjde bir süre otlayarak ilerledi.

        Daha sonra koşmaya başlayan ve tekrar dinlenen atların yola aniden çıkarak kazaya neden olmasından korkan sürücüler, sahipsiz hayvanları görünce şaşırdı. Atlar bir süre daha koştuktan sonra gözden kayboldu.

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        Avcılar'da geçen ay da D-100 Karayolu'na çıkan iki at, yoğun trafikte ters yönde ilerleyerek Bakırköy'e kadar ulaşmış, burada trafik polisleri tarafından yakalanarak sakinleştirilmiş, daha sonra ilgili kuruma teslim edilmişti.

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