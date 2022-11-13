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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da silah imalathanesine operasyon
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İstanbul'da yasa dışı silah imalathanesine operasyon

İstanbul'da, yasa dışı silah imalatı yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda, antika tüfekler, tüfek aparatları ve tabancalar ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı

İstanbul'da silah imalathanesine operasyon
İstanbul'da silah imalathanesine operasyon
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İHA

İstanbul'da, yasa dışı silah imalathanesine düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İkitelli Organize Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinde yasa dışı silah imalatı ve satışı yapıldığını belirledi. Geçen cuma günü iş yerine baskın düzenleyen ekipler, Y.G.İ. isimli şahsı gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramalarda 5 adet yivli antika değeri olan tüfek, 15 adet yivsiz antika değeri olan tüfek, 1 adet yivsiz tüfek, 6 adet muhtelif tüfek aparatı, 5 adet tabanca, 15 adet muhtelif ızrar ve tabanca gövdesi, 46 adet muhtelif tabanca parçası, 600 adet uzun namlu ve kısa namlulu tabancalara ait fişek, bir kilo 175.5 gram pompalı ve benzeri yivli yivsiz tüfeklerde kullanıldığı değerlendirilen sodyum nitrit ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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