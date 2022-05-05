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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da silahlı kavga kamerada
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İstanbul'da sokak ortasında silahlı kavga kamerada!

İstanbul Sarıyer'de, otomobille sokaktan geçenlerle sokaktakiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin silahla yaralandığı o anlar kameraya yansıdı

İstanbul'da silahlı kavga kamerada
İstanbul'da silahlı kavga kamerada
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DHA

İstunbul'un Sarıyer ilçesinde, sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi bacağından silahla vuruldu.

Olay, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde Tarabya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilleri ile sokaktan geçen iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir grupla tartıştı. Çevredekilerin de katılmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga eden taraflardan biri silahla ateş etmesi sonucu bir kişi ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis kavga eden tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürürken, yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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