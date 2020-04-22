İstanbul'da silahlı ve bıçaklı kavga eden kardeşler gözaltına alındı

AA

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'nde iki kişinin silah ve bıçakla kavga ettiği ve taraflardan birinin yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, aralarında husumet bulunan kardeşler Turan ve Rüstem D.'nin kavga ettiğini, Rüstem D.'nin kendisine silah çeken Turan D.'yi bıçakla yaraladığını belirledi.

Polis ekipleri, Rüstem D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakalarken, Turan D.'yi de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.