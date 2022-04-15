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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: İstanbul'da 'şok evleri'ne baskında milyonluk ceza!
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İstanbul'da 'şok evleri'ne baskında şok ceza! 425 göçmen yakalandı, 8 kişiye ceza kesildi

İnsan kaçakçılığı organizatörlerinin düzensiz göçmenleri gruplar halinde getirip, sakladıkları 'şok evleri' olarak adlandırılan adreslere İstanbul'da operasyon düzenlendi. Megakent'in 6 ilçesindeki operasyonlarda 425 göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden kişilere de 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası kesildi

Son dakika haberleri: İstanbul'da 'şok evleri'ne baskında milyonluk ceza!
İstanbul'da 'şok evleri'ne baskında şok ceza!
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DHA

İstanbul'da 6 ilçede göçmenleri saklandığı 'şok evleri'ne düzenlenen operasyonlarda 425 göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu, Esenyurt, Sultangazi, Fatih, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de 52 farklı adrese helikopter ve özel harekât destekli operasyon düzenledi.

YER TEMİN EDENLERE ŞOK CEZA

Şok evleri olarak adlandırılan adreslerde insani olmayan koşullarda yaşamaya zorlanan 230'u Afganistan, 195'i Pakistan olmak üzere toplam 425 göçmen yakalandı.

Göçmenlere yer temin eden 8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası uygulandı. Göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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