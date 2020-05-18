İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 17.00 sıralarında Aydos Ormanları bölgesinde insansız hava aracıyla yapılan kontroller sırasında ağaçlık alan içerisinde park halinde bir araç ve 2 kişiyi tespit etti.Olay yerine giden motosikletli polis timleri 2 kişiye Hıfzıssıhha Kanunundan 3 bin 180'er lira ceza kesti.
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