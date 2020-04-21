İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

AA

Koronavirüs önlemleri kapsamında, 23 Nisan Perşembe gününden itibaren İstanbul'un da arasında yer aldığı 31 kentte, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Hem 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hem de ramazanın 24 Nisan'da başlayacak olması dolayısıyla vatandaşlar Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı ile gıda satışının yapıldığı yerlerde yoğunluk oluşturdu.

Alışveriş noktalarında birçok kişinin maske taktığı ancak bazılarının sosyal mesafeye dikkat etmediği gözlendi.

Öte yandan, Beşiktaş ve Sarıyer'de de birçok kişinin "evde kal" çağrılarına uymadığı, market ve bankaların önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.