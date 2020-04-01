İstanbul'da, sosyal medya hesabından asılsız paylaşım yapan şüpheli yakalandı

AA

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında taksilere getirilen kısıtlamanın ardından sosyal medya hesabından "Bağcılar'da bir taksi durağında '0 tek sayıdır çift sayıdır kavgası: 2 yaralı', bir taksici gözaltında" paylaşımı yapan ve yorum kısmında da asılsız bilgi paylaşımlarını sürdüren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu hesabın sahibi olduğu ve paylaşımları kendisi yaptığı belirlenen C.T. Çekmeköy'deki evinde gözaltına alındı.

Dijital malzemelerine el konulan ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında işlem yapılan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.