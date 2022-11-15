İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçeler ve mahallerde su kesintisi meydana gelecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği açıklandı. İşte 15 Kasım İSKİ su kesintisi duyuruları...

15 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : ARNAVUTKÖY Etkilenen Mahalleler : HADIMKÖY MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-11-15 09:43:57.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : AVCILAR Etkilenen Mahalleler : FİRUZKÖY MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-11-15 12:21:31.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : EYÜPSULTAN Etkilenen Mahalleler : GÖKTÜRK MERKEZ MAH Açıklama : İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-11-15 11:55:47.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : KAĞITHANE Etkilenen Mahalleler : YAHYA KEMAL MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI Başlama Tarihi : 2022-11-15 11:45:34.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ATAŞEHİR Etkilenen Mahalleler : YENİSAHRA MAH,BARBAROS MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-11-15 09:51:37.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BEYKOZ Etkilenen Mahalleler : TOKATKÖY MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-11-15 09:51:34.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BEYKOZ Etkilenen Mahalleler : ÇİFTLİK MAH,YAVUZ SELİM MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-11-15 11:25:09.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.