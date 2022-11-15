İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçeler ve mahallerde su kesintisi meydana gelecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği açıklandı. İşte 15 Kasım İSKİ su kesintisi duyuruları...
15 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ARNAVUTKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|HADIMKÖY MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-15 09:43:57.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|AVCILAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|FİRUZKÖY MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-15 12:21:31.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|EYÜPSULTAN
|Etkilenen Mahalleler
|:
|GÖKTÜRK MERKEZ MAH
|Açıklama
|:
|İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-15 11:55:47.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KAĞITHANE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YAHYA KEMAL MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-15 11:45:34.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ATAŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YENİSAHRA MAH,BARBAROS MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-15 09:51:37.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYKOZ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TOKATKÖY MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-15 09:51:34.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYKOZ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÇİFTLİK MAH,YAVUZ SELİM MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-15 11:25:09.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SANCAKTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|EMEK MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-15 12:20:17.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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