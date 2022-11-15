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Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular kaçta gelecek? İSKİ açıkladı: 15 Kasım 2022 İstanbul su kesintisi olan ilçeler
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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İSKİ arıza duyurusuyla İstanbul'da su kesintilerinin ne zaman biteceği ve suların kaçta geleceği belli oldu. İşte 15 Kasım 2022 Salı İSKİ su kesintisi duyuruları...

İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular kaçta gelecek? İSKİ açıkladı: 15 Kasım 2022 İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçeler ve mahallerde su kesintisi meydana gelecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği açıklandı. İşte 15 Kasım İSKİ su kesintisi duyuruları...

15 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : HADIMKÖY MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-15 09:43:57.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : AVCILAR
Etkilenen Mahalleler : FİRUZKÖY MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-15 12:21:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalleler : GÖKTÜRK MERKEZ MAH
Açıklama : İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-15 11:55:47.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : KAĞITHANE
Etkilenen Mahalleler : YAHYA KEMAL MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI
Başlama Tarihi : 2022-11-15 11:45:34.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : YENİSAHRA MAH,BARBAROS MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-15 09:51:37.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : TOKATKÖY MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-15 09:51:34.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : ÇİFTLİK MAH,YAVUZ SELİM MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-15 11:25:09.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SANCAKTEPE
Etkilenen Mahalleler : EMEK MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-15 12:20:17.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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