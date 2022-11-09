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Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler belli oldu! İSKİ arıza ile 9 Kasım 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek?
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İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi duyuruları gündemdeki yerini aldı. İSKİ arıza duyuruları ile İstanbul'da suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintisi meydana geleceği belli oldu. İşte 9 Kasım 2022 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi olan semtler ve mahalleler...

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler belli oldu! İSKİ arıza ile 9 Kasım 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek?

İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği sorgulanıyor. İSKİ arıza su kesintisi duyurularını İstanbullular için bir araya getirdik. İşte 9 Kasım 2022 İSKİ planlı su kesintisi duyuruları...

Arıza Kesinti
İlçe : B.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : YENİMAHALLE,KUMBURGAZ MAH,BAHÇELİEVLER MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-09 11:14:17.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BAĞCILAR
Etkilenen Mahalleler : KAZIM KARABEKİR MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-09 12:34:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalleler : DEREAĞZI MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-09 11:17:19.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : FATİH
Etkilenen Mahalleler : BALAT MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-09 10:48:48.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SARIYER
Etkilenen Mahalleler : İSTİNYE MAH,YENİKÖY MAH
Açıklama : ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-09 12:08:18.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler : TURGUT REİS MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-09 11:28:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : SİTE MAH,ARMAĞANEVLER MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-09 09:36:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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