İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği sorgulanıyor. İSKİ arıza su kesintisi duyurularını İstanbullular için bir araya getirdik. İşte 9 Kasım 2022 İSKİ planlı su kesintisi duyuruları...
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YENİMAHALLE,KUMBURGAZ MAH,BAHÇELİEVLER MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-09 11:14:17.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAĞCILAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KAZIM KARABEKİR MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-09 12:34:45.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYLİKDÜZÜ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|DEREAĞZI MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-09 11:17:19.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|FATİH
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BALAT MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-09 10:48:48.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SARIYER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İSTİNYE MAH,YENİKÖY MAH
|Açıklama
|:
|ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-09 12:08:18.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANBEYLİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TURGUT REİS MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-09 11:28:49.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜMRANİYE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SİTE MAH,ARMAĞANEVLER MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-09 09:36:50.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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