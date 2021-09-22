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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ duyurdu! İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakasında su kesintisi olacak ilçeler araştırılıyor. İSKİ 22 Eylül Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ son dakika arıza ve su kesintisi duyuruları

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ duyurdu! İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 22 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 22 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

22 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Yedikule Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.09.2021 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Malkoçoğlu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.09.2021 03:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 22 EYLÜL

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