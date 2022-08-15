Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 15 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgula ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek ve sular saat kaçta gelecek?
ABONE OL

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 15 Ağustos İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi olan semtleri paylaştı. İSKİ arıza duyurusu ile İstanbul'da suların ne zaman geleceği ve su kesintisinin kaçta biteceği belli oldu. İşte 15 Ağustos 2022 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek su kesintisi duyuruları...

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 15 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgula ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek ve sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler merak ediliyor. İstanbulluların gözü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan su kesintisi duyurularına çevrilmiş durumda. İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek su kesintileri gündemde yer alıyor. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 15 Ağustos Pazartesi İstanbul'da meydana gelecek su kesintisi duyuruları...

15 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Çilingir Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.08.2022 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.08.2022 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Paşabahçe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.08.2022 09:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Demirtaş Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 15.08.2022 10:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.08.2022 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nisan-Haziran 2022 işgücü istatistikleri
GÜNDEM Nisan-Haziran 2022 işgücü istatistikleri
Osmaniye´de özel harekat destekli 'hırsızlık' operasyonunda 6 tutuklama
GÜNDEM Özel harekat destekli 'hırsızlık' operasyonu!
Uzman öğretmenlik sınav takvimi: 2022 MEB Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?
GÜNDEM Uzman öğretmenlik sınavı için geri sayım...
Kızı dalgalar arasında kaldı! Onu kurtardı kendi öldü!
GÜNDEM Kızı dalgalar arasında kaldı! Onun için canını verdi!
Tarım Kredi Kooperatif marketleri çalışma saatleri: Tarım Kredi Kooperatifi ne zaman açılıyor, kapanıyor? Tarım Kredi Kooperatif kimin, markette neler var?
GÜNDEM Tarım Kredi Kooperatifi çalışma saatleri
Uzmanlar uyardı: Hızlıca bulaşıyor! Korona belirtileri değişti: Yeni Koronavirüs belirtileri neler, nasıl ortaya çıkıyor?
GÜNDEM Uzmanlar uyardı: Değişen belirtilere dikkat!
Son dakika haberi: O onlar kamerada! TEM’de yolcu otobüsü alev alev!
GÜNDEM TEM’de yolcu otobüsü alev alev!
YKS taban puanları 2022! YKS ek tercihler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu, ne zaman açıklanır?
GÜNDEM YKS taban puanları 2022!
DEPREM OLDU! Son dakika 15 Ağustos deprem haberleri: Ege (Kuşadası Körfezi) ve Marmara'da deprem - Kandilli ve AFAD
GÜNDEM Ege ve Marmara'da deprem
Sağlık Bakanlığı personel alımı e-Devlet başvuru ekranı: 27 bin sağlık personeli alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor, branş, kadro dağılımı nasıl olacak?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.