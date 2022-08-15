İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 15 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgula ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek ve sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler merak ediliyor. İstanbulluların gözü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan su kesintisi duyurularına çevrilmiş durumda. İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek su kesintileri gündemde yer alıyor. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 15 Ağustos Pazartesi İstanbul'da meydana gelecek su kesintisi duyuruları...

15 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI