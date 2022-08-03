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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 3 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular kaçta gelecek?
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İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler belli oldu

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak semtler ve mahalleler İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da su kesintisinin ne zaman biteceği ve suların ne zaman geleceği belli oldu. İşte 3 Ağustos 2022 Çarşamba İSKİ arıza duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 3 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular kaçta gelecek?

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi meydana gelecek ilçeler İSKİ arıza duyuruları ile belli oldu. İstanbul'da ikamet eden ve evlerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? 3 Ağustos 2022 Çarşamba İSKİ su kesintisi duyuruları...

3 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Aşıkveysel Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.08.2022 10:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Osmaniye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 03.08.2022 08:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.08.2022 10:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.08.2022 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.08.2022 10:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 03.08.2022 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 03.08.2022 10:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Çavuş Mah
Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 03.08.2022 10:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.08.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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