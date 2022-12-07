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Haberler Gündem İnanç İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 7 Aralık 2022 İSKİ arıza ile İstanbul'da sular kaçta gelecek?
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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler?

İSKİ, İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeleri ve mahalleri duyurdu. 7 Aralık bugün İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşıldı. İşte arıza ve bakım sebebiyle İstanbul'da su kesintisi yaşanacak yerler...

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 7 Aralık 2022 İSKİ arıza ile İstanbul'da sular kaçta gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında da meydana gelecek su kesintileri duyuruldu. İstanbullular İSKİ arıza duyurularıyla İstanbul'da suların saat kaçta geleceğini sorguluyor. İşte 7 Aralık 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

7 ARALIK 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : AVCILAR
Etkilenen Mahalleler : GÜMÜSPALA MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-07 13:01:58.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalleler : İSLAMBEY MAH
Açıklama : İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-07 12:32:07.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SARIYER
Etkilenen Mahalleler : TARABYA MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-07 10:26:22.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler : ESENTEPE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-07 11:39:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler : CUMHURİYET MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-07 12:46:12.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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