İstanbul'un her iki yakasında da meydana gelecek su kesintileri duyuruldu. İstanbullular İSKİ arıza duyurularıyla İstanbul'da suların saat kaçta geleceğini sorguluyor. İşte 7 Aralık 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...
7 ARALIK 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|AVCILAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|GÜMÜSPALA MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-07 13:01:58.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|EYÜPSULTAN
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İSLAMBEY MAH
|Açıklama
|:
|İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-07 12:32:07.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SARIYER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TARABYA MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-07 10:26:22.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANGAZİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ESENTEPE MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-07 11:39:41.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜSKÜDAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|CUMHURİYET MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-07 12:46:12.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR