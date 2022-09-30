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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ açıkladı: 30 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?
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İSKİ su kesintisi duyurusu: 30 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbulluların gündeminde yer alıyor. 30 Eylül 2022 Cuma İSKİ, su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da suların ne zaman geleceği belli oldu. İşte İstanbul'da planlı su kesintisi meydana gelecek semtler...

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ açıkladı: 30 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri gündeme geldi. İSKİ su kesintisi duyurularına göre; İstanbul'un Kartal ilçesinde 5.30 ve Silivri ilçesinde 6 saat su kesintisi meydana gelecek. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 30 Eylül 2022 Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...

30 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2022 11:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Bebek Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2022 12:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Orhantepe Mah
Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2022 10:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Küçük Kılıçlı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 30.09.2022 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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