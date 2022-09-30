İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ açıkladı: 30 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri gündeme geldi. İSKİ su kesintisi duyurularına göre; İstanbul'un Kartal ilçesinde 5.30 ve Silivri ilçesinde 6 saat su kesintisi meydana gelecek. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 30 Eylül 2022 Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...

30 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI