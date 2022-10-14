İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ arıza ile 14 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, sular kaçta gelecek?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. Evlerinde su kesintisi olan vatandaşlar suların saat kaçta geleceğini merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurusu ile su kesintilerinin nerelerde olacağı ve suların ne zaman geleceği belli oldu. İşte 14 Ekim 2022 Cuma İSKİ su kesintisi duyurusu...

14 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI