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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ arıza ile 23 Ağustos Salı İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?
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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 23 Ağustos İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi duyuruları

İSKİ, su kesintisi yaşanacak semtleri ve mahalleleri duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi olan ilçeler ve mahaller belli oldu. İSKİ arıza duyurusuyla İstanbul'da suların ne zaman geleceği açıklandı. İşte 23 Ağustos Salı İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler...

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ arıza ile 23 Ağustos Salı İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi yaşanacak yerler İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler belli oldu. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 23 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

23 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : Dığer Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2022 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2022 11:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Akat Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2022 09:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Hasanpaşa Mah,Necip Fazıl Mah,Yavuz Selim Mah,Orhangazi Mah,Akşemsettin Mah,Abdurrahmangazi Mah,Hamidiye Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı
Başlama Tarihi : 23.08.2022 10:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Ahmet Yesevi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 23.08.2022 11:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 23.08.2022 10:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2022 11:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Esenşehir Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2022 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah,Küplüce Mah,Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2022 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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