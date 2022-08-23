İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ arıza ile 23 Ağustos Salı İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi yaşanacak yerler İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler belli oldu. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 23 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

23 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI