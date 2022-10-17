İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi duyurusu ile 17 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri İSKİ duyurusu ile belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) suların saat kaçta geleceğini açıkladı. Peki, İstanbul'da su kesşntisi olan semtler ve mahalleler nereler? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte 17 Ekim 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

17 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI