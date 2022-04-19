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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 19 Nisan 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından düzenli olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları belli oldu. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında toplamda 3 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İşte, 19 Nisan 2022 İSKİ planlı su kesintileri...

  • 01
    İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 19 Nisan İSKİ planlı su kesintileri açıklandı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleleri açıkladı. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Nisan Salı günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri açıklandı. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 19 Nisan Salı günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...
  • 02
    İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 19 Nisan İSKİ planlı su kesintileri açıklandı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
    Arıza Kesinti
    İlçe : Esenler
    Etkilenen Mahalleler : Havaalanı Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 19.04.2022 09:14
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
  • 03
    İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 19 Nisan İSKİ planlı su kesintileri açıklandı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
    Arıza Kesinti
    İlçe : Maltepe
    Etkilenen Mahalleler : İdealtepe Mah
    Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
    Başlama Tarihi : 19.04.2022 09:20
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
  • 04
    İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 19 Nisan İSKİ planlı su kesintileri açıklandı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
    Arıza Kesinti
    İlçe : Üsküdar
    Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 19.04.2022 08:25
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
  • 05
    İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 19 Nisan İSKİ planlı su kesintileri açıklandı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 

    19 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 88,58

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