İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleleri açıkladı. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleleri yayınladı. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 7 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeniköy Mah,Terkos Mah,Durusu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.05.2022 09:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenisahra Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.05.2022 08:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selami Ali Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.05.2022 08:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
STANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
7 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 86,85 oldu.
İSKİ yaptığı açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.
YORUMLAR