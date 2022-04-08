İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası sakinleri içinde 8 Nisan Cuma gününe su kesintisi ile başlayanlar, İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunu araştırmaya başladı. Haftanın son mesai gününde İstanbul su kesintileri merak ediliyor. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesi ile birlikte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri merak konusu olmuştu. 8 Nisan Cuma İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı ve güncel su kesintileri