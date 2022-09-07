İstanbul'da su kesintisi olan semtler nereler? 7 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek ve sular kaçta gelecek? İSKİ arıza kesinti duyurusu

İstanbul'da yaşanacak su kesintilerinin hangi ilçelerde olduğu merak ediliyor. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar evlerinde meydana gelen su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İSKİ, İstanbul'da su kesintisi olan yerleri paylaşt. İşte 7 Eylül Çarşamba İSKİ su kesintisi arıza duyuruları...

7 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI