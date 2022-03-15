İstanbul'da günlerdir süren kar yağışı nihayet sona erdi, karlar erimeye başladı. Zorlu hava koşullarının neden olduğu arıza ve bakım çalışmalarından kaynaklanacak su keisntileri merak konusu oldu. İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini araştırıyor.

15 Mart Salı günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabına ve İstanbul'da bugün su kesintisi olan ilçelere haberimizde ulaşabilirsiniz.