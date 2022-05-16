İstanbul'da bugün planlı ve bakım çalışmaları nedeniyle meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintisi duyuruları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşıldı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 16 Mayıs 2022 İSKİ arıza ile su kesintisi duyuruları...

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16 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.05.2022 09:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Dikilitaş Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.05.2022 09:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.