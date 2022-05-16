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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ arıza duyuruları ile İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi
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İstanbul su kesintisi 16 Mayıs 2022: Bugün İSKİ arıza ve su kesintisi olacak ilçeler

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sorusu İSKİ arıza duyuruları ile yanıt buldu. İSKİ İstanbul'da bugün yaşanacak arıza ve kesinti duyurularını vatandaşla paylaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi olacağını açıkladı. İşte İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ arıza duyuruları ile İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi

İstanbul'da bugün planlı ve bakım çalışmaları nedeniyle meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintisi duyuruları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşıldı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 16 Mayıs 2022 İSKİ arıza ile su kesintisi duyuruları...

İSKİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için tüm telefonlardan 185’i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi’ne ulaşabilirsiniz. (İstanbul dışı aramalar için 0212 185 00 00)

16 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.05.2022 09:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Dikilitaş Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.05.2022 09:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.05.2022 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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