İstanbul'da su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İstanbulluların gündeminde yer alıyor. 13 Temmuz bugün İstanbul'da suların ne zaman geleceği İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyurular ile belli oldu. İşte İSKİ arıza su kesintisi güncel duyuruları...

13 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah,Nenehatun Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.07.2022 08:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.07.2022 09:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.