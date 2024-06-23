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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da sular ne zaman gelecek 22 Haziran 2024? İstanbul'da sular kaçta kesilecek?

        23 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular kaçta kesilecek?

        Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Haziran Pazar günü İstanbul genelinde meydana gelecek planlı su kesintilerini yaptığı açıklama ile duyurdu. İstanbul'da yaşanacak su kesintileri günlük olarak İSKİ tarafından günlük olarak duyuruluyor. İşte 23 Haziran 2024 İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 01:39 Güncelleme: 23.06.2024 - 01:42
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        İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. 23 Haziran Pazar günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, "23 Haziran 2024 Pazar İstanbul'da sular kaçta kesilecek, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte detaylar...

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        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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