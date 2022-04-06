İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası sakinleri güncel su kesintileri ile İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek su kesintilerini araştırıyor. İstanbul'da güne su kesintisi ile başlayan ilçeler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyuruldu. İSKİ tarafından yayınlanan duyuruya göre İstanbul'da su kesintisi olan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak edilyor. 6 Nisan İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı ve güncel su kesintileri